В белорусском Мозыре морги забиты чеченцами 2.03.2022, 10:55

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Кремль боится сообщать о потерях не только российским гражданам, но и руководству Чечни.

Власти Беларуси предоставили свои морги под трупы уничтоженных во время вторжения на территорию Украины оккупантов.

Об этом сообщает издание Сегодня. Издания приводит заявление активистки ОГП Анны Красулиной, котороя ссылается на полученную оперативную информацию.

"Знаем, что в Мозыре забиты все морги. Причем там этнические чеченцы. И знаем, по оперативной информации, что им поручено на долгое хранение эти трупы агрессора положить. Это значит, что они (российские власти) боятся отправлять "груз 200" в Чечню. Мы не дадим скрыть это российской пропаганде, что они (чеченцы и россияне) гибнут массово на территории страны, куда их никто не приглашал, и они должны вернуться к себе домой", – рассказала Красулина в эфире "Украина 24".

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