ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области

ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области3
- 2.03.2022, 11:09
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Также ликвидирована боевая техника рашистов в поселке Феськи Харьковской области.
ВСУ продолжает борьбу с российскими оккупантами и уничтожает вражескую технику.
Фото соженной военной техники показали ВСУ, передает rbc.ua.
"Помните сказку об "ихтамнет"? Теперь это действительность: российской техники в Сумской области больше нет. Спасибо местной теробороне за уборку!" - написали бойцы под снимками.
Также уничтожена боевая техника рашистов в поселке Феськи Харьковской области.