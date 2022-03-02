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ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области

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  • 2.03.2022, 11:09
  • 6,744
ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области

Также ликвидирована боевая техника рашистов в поселке Феськи Харьковской области.

ВСУ продолжает борьбу с российскими оккупантами и уничтожает вражескую технику.

Фото соженной военной техники показали ВСУ, передает rbc.ua.

"Помните сказку об "ихтамнет"? Теперь это действительность: российской техники в Сумской области больше нет. Спасибо местной теробороне за уборку!" - написали бойцы под снимками.

Также уничтожена боевая техника рашистов в поселке Феськи Харьковской области.

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