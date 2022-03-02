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Российские региональные газеты вышли с антивоенными обложками

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  • 2.03.2022, 11:18
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Российские региональные газеты вышли с антивоенными обложками

На Урале требуют «остановить это безумие».

Уральская издательская группа «ВК-медиа» выпустила газеты, выходящие в северных городах Свердловской области России, с обложками, посвященными войне России в Украине. На сегодняшних выпусках газет «Вечерний Краснотурьинск», «Вечерний Карпинск», «Про Североуральск» и серовской газеты «Глобус» написано «Это безумие должно быть остановлено!».

На обложках также размещена ссылка на петицию на Change.org. против войны Украине. На данный момент ее подписало более 1,1 млн человек.

Напомним, что СМИ в России категорически запрещают рассказывать объективно о войне в Украине.

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