Российские фашисты обстреляли роддом в Мариуполе 1 2.03.2022, 11:28

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Оккупанты ведут огонь по Левобережному району города.

2 марта российские оккупанты обстреляли Левобережный район Мариуполя. Под обстрел попал роддом.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Утром Левый берег снова попал под обстрел оккупантов. Сейчас известно, что от оружия российских фашистов пострадал роддом. Но наши врачи все равно отважно работают: "Левобережный роддом продолжает свою работу! Рожаем, оперируем, лечим! И так будет дальше, несмотря ни на что! У нас сегодня родились уже три младенца! Жизнь продолжается!". Российские изверги, заберите свои лапы от нашего города!" – говорится в сообщении.

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