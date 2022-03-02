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«Белинвестбанк» остановил операции по картам Visa и Mastercard за границей

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  • 2.03.2022, 11:44
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«Белинвестбанк» остановил операции по картам Visa и Mastercard за границей

Путешественникам советуют снять наличку.

«Белинвестбанк» остановил операции по картам Visa и Mastercard за границей, сообщается в группе финучреждения в Facebook.

«Приостановлены операции по карточкам международных платежных систем Mastercard и Visa нашего банка за пределами Беларуси», — сообщили в банке.

В Беларуси карты работают в штатном режиме. Банк рекомендует белорусам, находящимся за границей, снять наличные. Для этого «Белинвестбанк» отменил комиссии за обналичивание в банкоматах других стран.

«Мы продолжаем осуществлять валютно-обменные операции в отделениях банка, в банкоматах с функцией cash-in, а также они доступны в каналах дистанционного обслуживания — мобильном приложении и интернет-банкинге», — заявили в банке.

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