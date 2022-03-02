«Украинская правда»: Януковича привезли в Минск

«Украинская правда»: Януковича привезли в Минск30
- 2.03.2022, 12:45
- 13,290
Путин хочет сделать его «президентом Украины»
Кремлевский режим решил привлечь к решению своих проблем в Украине Виктора Януковича, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в разведке.
По данным журналистов, на данное время его уже переправили в Минск.
В разведке рассказали, что по замыслу президента РФ Владимира Путина, Янукович должен стать так называемым «президентом Украины».
«Полученная информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу», — говорится в сообщении.