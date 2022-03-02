«Украинская правда»: Януковича привезли в Минск 30 2.03.2022, 12:45

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фото: reuters

Путин хочет сделать его «президентом Украины»

Кремлевский режим решил привлечь к решению своих проблем в Украине Виктора Януковича, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в разведке.

По данным журналистов, на данное время его уже переправили в Минск.

В разведке рассказали, что по замыслу президента РФ Владимира Путина, Янукович должен стать так называемым «президентом Украины».

«Полученная информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу», — говорится в сообщении.

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