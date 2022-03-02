Шахтеров «Беларуськалия» мобилизуют на войну с Украиной? 22 2.03.2022, 14:24

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На предприятии появились странные документы.

По ОАО «Беларуськалий» ходят очень интересные документы, сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР):

— Для того чтобы рабочие «Беларуськалия» не страдали от безделья, их мобилизуют.

А уже спустя какое-то время будут с территории Украины приходить видео с раскаивающимися военными, которые будут говорить, как они не виноваты, как их начальники отправили и сказали, что только прокатиться до границы нужно будет.

То что Головатому (гендиректор ОАО «Беларуськалий» — ред.) плевать на жизни рабочих известно давно, но вот плевать ли самим рабочим на свои жизни и жизни своих близких, предстоит выяснить.

Прямо сейчас заготавливайте запасы еды, наличных денег и предметов необходимых для жизнедеятельности.

Готовимся. Скоро будет время проснуться!

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