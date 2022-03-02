Японские Honda и Mazda прекращают экспорт в Россию 2.03.2022, 14:36

О решении свернуть бизнес-операции в России сообщили и крупнейшие нефтегазовые корпорации мира.

Автомобильная компания Honda остановит экспорт автомобилей, мотоциклов и другой продукции в Россию из-за ее агрессии против Украины. Другой японский автопроизводитель Mazda собирается остановить экспорт запасных частей для своего завода в РФ, пишет Nikkei.

Основной завод, где производят Mazda в России, был открыт в 2012 году во Владивостоке.

Агентство указывает, что по мере того, как все больше западных компаний заявляют о поддержке экономических санкций против России, деловой климат там быстро ухудшается, рубль стремительно девальвирует, а логистическая сеть становится фрагментированной.

О решении прекратить бизнес-операции в России сообщили крупнейшие нефтегазовые корпорации мира (BP, Shell, Equinor, ExxonMobil), многочисленные автомобильные производители (BMW, Ford и другие), курьерские службы (UPS, FedEx, DHL) и многие другие компании.

В Японии это движение только набирает обороты.

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