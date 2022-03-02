Крупная диверсия на БелЖД: начались проблемы с движением поездов 12 2.03.2022, 14:56

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Кибер-партизаны сдержали слово.

Сегодня, в 12 часов по Минскому времени была произведена очередная кибер-атака на сетевую инфраструктуру Белорусской железной дороги.

Об этом сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Не функционируют на данный момент: система ГИД (График исполненного движения), Блокнот руководителя, Абонентский пункт, автоматизированная система Автодиспетчер и другое сопутствующие программное обеспечение. Затронута система ДЦ «Неман» - наблюдаются проблемы с движением поездов.

Напомним, что незадолго до этого кибер-партизаны пообещали отправить «в забастовку» Центр управления перевозками БелЖД.

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