Крупная диверсия на БелЖД: начались проблемы с движением поездов

Крупная диверсия на БелЖД: начались проблемы с движением поездов12
- 2.03.2022, 14:56
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Кибер-партизаны сдержали слово.
Сегодня, в 12 часов по Минскому времени была произведена очередная кибер-атака на сетевую инфраструктуру Белорусской железной дороги.
Об этом сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».
Не функционируют на данный момент: система ГИД (График исполненного движения), Блокнот руководителя, Абонентский пункт, автоматизированная система Автодиспетчер и другое сопутствующие программное обеспечение. Затронута система ДЦ «Неман» - наблюдаются проблемы с движением поездов.
Напомним, что незадолго до этого кибер-партизаны пообещали отправить «в забастовку» Центр управления перевозками БелЖД.