Украинская мотопехотная бригада отобрала у оккупантов почти новые БМП-3 и «Тигр» 1 2.03.2022, 15:57

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ВСУ получают все больше трофейной техники.

Вооруженные Силы Украины продолжают разбивать российских оккупантов на разных направлениях. В отдельных боях враг получает такой отпор, что бросает свою технику и начинает попросту убегать. Ранее о захвате ценных военных трофеев сообщила 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

А теперь аналогичным подвигом отметилась 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка, сообщает УНИАН.

Об этом члены подразделения сообщили на Facebook: "Военнослужащие 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка жестко сопротивляются врагу. Держим под контролем наш участок фронта и не даем оккупанту продвигаться дальше, нанося ему значительных потерь. Как человеческих, так и материальных. Берем пленных, уничтожаем вражескую технику. А теперь есть хорошие трофеи — почти новенькие БМП-3 и "Тигр", на которых орки везли в Украину "русский мир". Российские воины оказались в украинской земле, а их машины — в украинской армии. Продолжаем пополнять нашу землю удобрениями, а ВСУ — техникой и боеприпасами. Все будет Украина".

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