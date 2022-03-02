Россияне приехали в Украину и вступили в ряды территориальной обороны 7 2.03.2022, 18:49

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Чтобы воевать с путинскими оккупантами.

Россияне приезжают в Украину и вступают в ряды территориальной обороны, чтобы помогать своим родственникам и друзьям противостоять оккупантам РФ, сообщает УНИАН.

Видео их обращений публикуют в сети.

"Я – гражданин России… Но я вынужден был принять для себя тяжелое решение и приехать в Украину, для того чтобы помогать своим родственникам, братьям, которых сейчас здесь убивают, и которые… Действительно это правда, что российская армия зашла. И это не антитеррористическая операция, как говорят, это настоящая война и геноцид народа. Стреляют кассетными, "вакуумными" бомбами. Это не постановка украинской стороны", – отметил один из них.

"Российская армия несет очень тяжелые потери, которые, как она считает, удастся как-то замылить. Но так не получится… Каждый человек, который против войны должен принять для себя решение и что-то сделать", – добавил он.

Россиянин приехал в Украину, чтобы защищать своих родных от российских оккупантов

По словам еще одного россиянина, он добровольно приехал в Украину, так как больше не было сил смотреть на то, что происходит:

"Я – гражданин Российской Федерации. Нахожусь на территории западной Украины. Приехал сюда из Европы. Добровольно, сам, никто меня не заставлял и не тянул сюда. Я долго принимал свое решение, как мне поступить в сложившейся ситуации, и решил вступить в силы территориальной обороны Украины… Здесь реально идет геноцид украинского народа, а не спецоперация, как называет ее Путин. Обращаюсь ко всем, кто меня увидит: остановите своих детей, сыновей, мужей, отцов – всех, кто идет воевать в Украину. Иначе они все здесь и полягут".

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