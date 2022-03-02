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В Беларуси вырастут цены на сахар

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  • 2.03.2022, 20:10
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В Беларуси вырастут цены на сахар

В 2021 году урожай сахарной свеклы в был хуже, чем годом ранее.

МАРТ разрешил производителям сахар и торговле существенно поднять цены на этот товар — на 6% к ценам на конец прошлого года. Сделать это можно в течение ближайших двух месяцев. В 2021 году урожай сахарной свеклы в Беларуси был хуже, чем годом ранее. На этом фоне правительство в феврале ввело ограничения на экспорт сахара, сообщает zerkalo.io.

В МАРТ поясняют, что разрешили поднять цены производителям, импортерам и торговле, в том числе предпринимателям. Это касается организаций всех форм собственности.

Решение о том, что можно поднять цены, приняла Комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при правительстве. Такое решение приняли, чтобы обеспечить внутренний рынок сахаром, а также обеспечить эффективную работу организаций отрасли.

Нынешнее решение чиновников должно в ближайшее время, как планируется, отразиться на розничных ценах на сахар в сторону роста.

Сейчас торговые сети предлагают отечественный сахар-песок в диапазоне 1,71−1,74 рубля за килограмм.

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