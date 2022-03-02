Мать белорусского солдата: Мы готовы ехать к нему в воинскую часть и стоять там, чтобы колонну не пускать 8 2.03.2022, 22:04

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Мама 19-летнего солдата-срочника хочет не допустить отправки сына на войну.

С «Нашай Нівай» связалась мама 19-летнего солдата-контрактника, которого собираются отправить на усиление границы. Женщина в отчаянии — она боится, что ее сын попадет на войну.

Редакции известны персональные данные парня, но мы не называем их по просьбе семьи.

«Сын сегодня позвонил мне: «Мама, все, отправляют!» Это сразу паника, ужас, — рассказывает женщина. — Я начала звонить своим родителям — мы были готовы даже ехать к нему в воинскую часть и стоять там, чтобы колонну не пускать. Казалось, я тут хоть что-то могу, материнское сердце хочет сделать хоть что-то… Но разум говорит: никаких рычагов мы не имеем. Если бы можно было собраться на той же границе и не пускать их, но мы все сегодня запуганы.

Сын рассказал, что собирается колонна, готовится. Как им сказал командир, решение об отправке будет принято завтра-послезавтра. Говорят, что поедут на усиление границы.

Но вы же понимаете, что им же не скажут: «Мы вас везем на войну с Украиной». Говорить они могут все что угодно.

Где искать правды нам, родителям? Ведь если наши дети уже попадут туда, мы ничего не сможем сделать. Я присылаю сыну памятки, что делать, если не хочешь воевать, что он может сдаться.

Мой брат говорит, что лучше уж сбежать и отсидеть. Но дезертирство в бою наказывается от 8 до 15 лет. А сдаться можно и не успеть…

Я эти дни как в страшном сне. И даже если бы мой сын сейчас не служил в армии, я воспринимаю это все как бешенство. 21-й век и такой ужас творится — человек идет на человека, это просто ужасно. Это апокалипсис.

Сын и сам боится. Он с головой, наша семья однозначные имеет взгляды: это война, зло, которое идет от двух человек из двух стран.

Он плакал, когда узнал, что их могут куда-нибудь отправить. Но сын по молодости думает, что перед другими будет выглядеть как-то не так, когда я приеду и встану перед колонной, мол, мама пришла его освобождать.

Поэтому говорит мне, чтобы я не вмешивалась, успокаивает: «Ты не паникуй, мы же только на усиление границы». Говорит, что колонна формируется, но эшелонов нет, боевой техники нет, как я поняла.

Но когда он сегодня позвонил — я слышала страх в голосе. И вот так живем — сегодняшним днем, сегодняшним часом. Что будет через час, вечером, что будет завтра утром — мы не знаем».

Минобороны Беларуси действительно сообщало, что охрана границы идет в усиленном режиме. «В рамках дополнительного прикрытия границы с Украиной задействованы резервы пограничных групп и отрядов, а также подразделения Министерства обороны», — говорилось в официальном сообщении.

Также нужно отметить, что по состоянию на 2 марта не было подтвержденной информации об участии белорусских войск в войне России и Украины. Это подчеркивал и Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины.

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