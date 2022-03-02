В украинский плен сдались 22 российских танкиста

В украинский плен сдались 22 российских танкиста3
- 2.03.2022, 22:49
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Видеофакт.
Российские войска деморализованы, они несут колоссальные потери. Часть оккупантов сдается в плен — последнее «приобретение» защитников Украины — 22 танкиста.
Видео разместил в Телеграм советник главы МВД Украины Антон Геращенко. На нем руководитель танкистов рассказывает, что зашли они в Украину со стороны Мирополья (Сумская область — ред) и произошло это шесть дней назад.
Он также сказал, что считает, что Путин и правительство их предали и посоветовал матерям не пускать на войну детей.
На видео видно, что российские военные голодные и грязные.