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В украинский плен сдались 22 российских танкиста

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  • 2.03.2022, 22:49
  • 9,402
В украинский плен сдались 22 российских танкиста

Видеофакт.

Российские войска деморализованы, они несут колоссальные потери. Часть оккупантов сдается в плен — последнее «приобретение» защитников Украины — 22 танкиста.

Видео разместил в Телеграм советник главы МВД Украины Антон Геращенко. На нем руководитель танкистов рассказывает, что зашли они в Украину со стороны Мирополья (Сумская область — ред) и произошло это шесть дней назад.

Он также сказал, что считает, что Путин и правительство их предали и посоветовал матерям не пускать на войну детей.

На видео видно, что российские военные голодные и грязные.

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