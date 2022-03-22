Бойцы теробороны Баштанки захватила три российских «Панциря-С1»1
- 22.03.2022, 12:10
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Каждый из них стоит $15 миллионов.
Тероборона Баштанки на Николаевщине подбила и разобрала на запчасти российский ЗРПК "Панцирь-С1" стоимостью $15 млн. Два уцелевших комплекса баштанцы, скорее всего, передали ВСУ.
Об этом пишет на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видео с места боя.
"Репортаж из Баштанки - города украинской воинской славы, места подвига, где будут стоять величественные памятники пилотам украинских штурмовиков и вертолетов, и бойцам ТРО, чье мастерство и жертвенность спасли Центральную Украину от стремительного прорыва российских колонн.
Именно здесь, под Баштанкой, пока находится знаменитый сверхсовременный российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С1. Его каким-то чудом не растащили на металл. Ракеты и часть радара уцелели. Видно, что две ракеты россияне успели выпустить.
Прошу уважаемую громаду Баштанки - сохраните хотя бы остатки Панциря для истории! Ваши дети и внуки будут ездить сюда - на места доблести отцов и дедов!
Местные жители говорят, что еще два целых Панциря украинские воины все же забрали целыми", - пишет Бутусов в комментарии к видео.