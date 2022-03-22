Бойцы теробороны Баштанки захватила три российских «Панциря-С1» 1 22.03.2022, 12:10

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Каждый из них стоит $15 миллионов.

Тероборона Баштанки на Николаевщине подбила и разобрала на запчасти российский ЗРПК "Панцирь-С1" стоимостью $15 млн. Два уцелевших комплекса баштанцы, скорее всего, передали ВСУ.

Об этом пишет на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видео с места боя.

"Репортаж из Баштанки - города украинской воинской славы, места подвига, где будут стоять величественные памятники пилотам украинских штурмовиков и вертолетов, и бойцам ТРО, чье мастерство и жертвенность спасли Центральную Украину от стремительного прорыва российских колонн.

Именно здесь, под Баштанкой, пока находится знаменитый сверхсовременный российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С1. Его каким-то чудом не растащили на металл. Ракеты и часть радара уцелели. Видно, что две ракеты россияне успели выпустить.

Прошу уважаемую громаду Баштанки - сохраните хотя бы остатки Панциря для истории! Ваши дети и внуки будут ездить сюда - на места доблести отцов и дедов!

Местные жители говорят, что еще два целых Панциря украинские воины все же забрали целыми", - пишет Бутусов в комментарии к видео.

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