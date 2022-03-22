Шойгу отстранил командующего 6-й армии РФ за огромные боевые потери в Украине

Шойгу отстранил командующего 6-й армии РФ за огромные боевые потери в Украине11
- 22.03.2022, 13:51
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Появилась информация, что генерал-лейтенант Ершов находится под домашним арестом.
Стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу отстранил от исполнения обязанностей генерал-лейтенанта Ершова Владислава. Он был командующим 6 общевойсковой армии РФ.
Об этом со ссылкой на военного журналиста Романа Цимбалюка сообщает 24tv.ua.
По предварительным данным, в одной лишь 6 армии не досчитались 2 тысяч военнослужащих. Из них – около 180 человек – солдаты-срочники.
Известно, что сейчас генерал Ершов находится под домашним арестом. Против него уже открыли производство.