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Шойгу отстранил командующего 6-й армии РФ за огромные боевые потери в Украине

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  • 22.03.2022, 13:51
  • 6,008
Шойгу отстранил командующего 6-й армии РФ за огромные боевые потери в Украине
Сергей Шойгу

Появилась информация, что генерал-лейтенант Ершов находится под домашним арестом.

Стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу отстранил от исполнения обязанностей генерал-лейтенанта Ершова Владислава. Он был командующим 6 общевойсковой армии РФ.

Об этом со ссылкой на военного журналиста Романа Цимбалюка сообщает 24tv.ua.

По предварительным данным, в одной лишь 6 армии не досчитались 2 тысяч военнослужащих. Из них – около 180 человек – солдаты-срочники.

Известно, что сейчас генерал Ершов находится под домашним арестом. Против него уже открыли производство.

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