Десантники на Николаевщине сбили «Иглой» российскую крылатую ракету 1 22.03.2022, 21:39

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400 кг тротила летели в направлении Кропивницкого.

Львовские десантники сбили российскую крылатую ракету, летевшую в направлении Кропивницкого.

Об этом в Facebook сообщают Десантно-штурмовые войска.

"Во время боевого дежурства, подразделение противовоздушной обороны, в небе над одним из населенных пунктов Николаевской области, зафиксировал и точным выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету, летевшую в направлении г. Кропивницкого.

Даже страшно представить, сколько могло бы погибнуть гражданских людей, если бы 400 кг тротила (который несла в себе ракета-убийца), упала на мирный город", - говорится в сообщении.

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