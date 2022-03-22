закрыть
22 марта 2022, вторник, 22:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Десантники на Николаевщине сбили «Иглой» российскую крылатую ракету

1
  • 22.03.2022, 21:39
  • 3,308
Десантники на Николаевщине сбили «Иглой» российскую крылатую ракету

400 кг тротила летели в направлении Кропивницкого.

Львовские десантники сбили российскую крылатую ракету, летевшую в направлении Кропивницкого.

Об этом в Facebook сообщают Десантно-штурмовые войска.

"Во время боевого дежурства, подразделение противовоздушной обороны, в небе над одним из населенных пунктов Николаевской области, зафиксировал и точным выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету, летевшую в направлении г. Кропивницкого.

Даже страшно представить, сколько могло бы погибнуть гражданских людей, если бы 400 кг тротила (который несла в себе ракета-убийца), упала на мирный город", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина — белорусским военным: У вас есть два варианта
Наталья Радина — белорусским военным: У вас есть два варианта Наталья Радина
Кто поджег «Кроноспан»?
Кто поджег «Кроноспан»? Артем Черников
Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип