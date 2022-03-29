Украина перестала признавать белорусские «зеленые карты» 4 29.03.2022, 10:12

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С 5 апреля все подобные страховки станут недействительными на украинской территории.

Украина прекращает признание белорусских «зеленых карт» — страховок ответственности владельца автотранспортного средства. Об этом сообщает БАМАП по ссылкой на уведомления МИД Беларуси.

Посольство Украины в Беларуси нотой от 24 марта уведомило, что Моторное (транспортное) бюро Украины приняло решение о разрыве с национальными бюро Российской Федерации и Республики Беларусь договорных соглашений о взаимном признании страховых сертификатов «Зеленая карта».

С 5 апреля любые страховые сертификаты «зеленая карта», выданные российскими или белорусскими страховыми компаниями, считаются недействительными на территории Украины, а транспортные средства, при условии отсутствия соответствующего украинского полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, являются необеспеченными (незастрахованными).

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