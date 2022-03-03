Пленные российские оккупанты дали пресс-конференцию украинским СМИ 16 3.03.2022, 19:37

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Нападение на Украину Россия планировала еще год назад.

Пленные российские оккупанты рассказали о том, что нападение на Украину Россия планировала еще год назад, а после вторжения перед ними стояла задача подавлять сопротивление мирного населения. Видео пресс-конференции опубликовал 2 марта "24 канал".

Оккупанты рассказали, что являются полицейскими. В феврале их отправили на учения в Беларусь.

По словам подполковника в должности старшего оперуполномоченного УВД Дмитрия Астахова, они "до конца не верили", что войдут на территорию Украины.

Оккупанты также сообщили, что командование якобы им начало давать задания по совершению "спецоперации" уже на территории Украины.

Астахов рассказал также, что российские СМИ постоянно передавали, что в Украине "фашистский режим", "националисты захватили власть" и "надо освобождать людей от ярма".

Он подчеркнул, что ему стыдно, и обратился к российским военнослужащим.

"Если бы на мою территорию кто-то пришел, я бы поступил точно так же, как эти люди. И был бы прав. Я сейчас получаюсь в роли карателя. Здесь происходит геноцид. Народ уничтожается. Украинский народ. Ну и мы – за то, что вторглись на чужую территорию. Россия победителем здесь не будет. Пока есть возможность – остановитесь, вернитесь домой", – сказал он.

Инспектор группы информации и документирования подразделения отряда милиции особого назначения (ОМОН) из Новокузнецка Кемеровской области Евгений Спиридонов сообщил, что перед ними ставилась задача подавлять мирные протесты в случае захвата Киева.

"При поддержке вооруженных сил РФ мы должны были заехать в Киев и оказать им взаимодействие в захвате. После захвата мы должны были всяческим образом подавить противоправные действия со стороны мирных жителей Украины – вплоть до арестов, физических принуждений, расстрелов", – рассказал оккупант.

Он добавил, что, когда ложился спать, молился, чтобы к ним не прилетел снаряд.

По словам старшего сержанта полиции ОМОН Новокузнецка Евгения Плотникова, Россия готовилась к нападению на Украину еще в прошлом году.

"Как мы потом осознали, подготовка к войне с Украиной осуществлялась заранее. То есть еще летом 2021 года. Также пособирали на учения все подразделения Росгвардии, ОМОН, специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и вооруженных сил РФ. Также в состав входили силовики Чечни и Дагестана", – рассказал он.

На вопрос, рассчитывают ли оккупанты вернуться в Россию, возглавляемую нынешней властью, они ответили, что сомневаются, хотя надежду не теряют.

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