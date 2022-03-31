За время войны в Украине Россия лишилась командующих четырех армий

За время войны в Украине Россия лишилась командующих четырех армий4
- 31.03.2022, 8:38
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С тремя из них РФ расправилась сама.
С 24 февраля, когда Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины, Вооруженные силы России потеряли 4 командующих армий и 3 их заместителя.
Об этом сообщает СтратКом ЗСУ
В общей сложности из семи человек четверо были тяжело ранены, двое из них погибли. Но остальные были уволены и арестованы самой Россией.
В целом вооруженные силы России потеряли таких командующих армий или их заместителей:
Командующий 1 танковой армией (Баковка), генерал-лейтенант Кисель Сергей Александрович – сняли с должности;
Командующий 6 общевойсковой армии (Агалатово), генерал-лейтенант Ершов Владислав Николаевич – сняли с должности и арестовали;
Начальник штаба – заместитель командующего 35 общевойсковой армией (Белогорск), генерал-майор Нирков Сергей Семенович – тяжело ранен;
Начальник штаба – заместитель командующего 36 общевойсковой армией (Улан-Удэ), генерал-майор Серицкий Андрей Анатольевич – тяжело ранен;
Заместитель командующего 41 общевойсковой армией (Новосибирск), генерал-майор Суховецкий Андрей Александрович – погиб;
Командующий 49 общевойсковой армией (Ставрополь), генерал-лейтенант Рязанцев Яков Владимирович – погиб;
Командующий 58 общевойсковой армией (Владикавказ), генерал-лейтенант Зусько Михаил Степанович – сняли с должности и арестовали.
Заметим, что, согласно данным Генштаба, с начала полномасштабного наступления России на Украину погибли по меньшей мере 17 300 российских военнослужащих.