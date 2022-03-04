Белорусы запустили сервис поиска жилья для украинцев, покинувших страну 4.03.2022, 0:52

На сайте размещены объявления от людей, готовых предоставить жилье для украинских беженцев.

Команда белорусских разработчиков создала сервис поиска жилья для украинцев, покинувших страну из-за нападения России — Icanhelp.host.

На сайте платформы размещены объявления от людей, готовых предоставить жилье для украинских беженцев, они отображены в виде меток на карте, и сопровождаются информацией об условиях размещения, сроках, и содержат контакты владельцев жилья.

О себе создатели платформы пишут, что они — коллектив IT-специалистов, потерпевших от белорусских репрессий. По информации портала dev.by, в команде около 20 специалистов, большая часть из которых — белорусы зарубежья. Заявки от людей, желающих помочь, обрабатывают волонтеры. Те, кому нужна помощь, связываются с владельцем жилья напрямую, без посредников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».