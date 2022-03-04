Белорусы запустили сервис поиска жилья для украинцев, покинувших страну
- 4.03.2022, 0:52
На сайте размещены объявления от людей, готовых предоставить жилье для украинских беженцев.
Команда белорусских разработчиков создала сервис поиска жилья для украинцев, покинувших страну из-за нападения России — Icanhelp.host.
На сайте платформы размещены объявления от людей, готовых предоставить жилье для украинских беженцев, они отображены в виде меток на карте, и сопровождаются информацией об условиях размещения, сроках, и содержат контакты владельцев жилья.
О себе создатели платформы пишут, что они — коллектив IT-специалистов, потерпевших от белорусских репрессий. По информации портала dev.by, в команде около 20 специалистов, большая часть из которых — белорусы зарубежья. Заявки от людей, желающих помочь, обрабатывают волонтеры. Те, кому нужна помощь, связываются с владельцем жилья напрямую, без посредников.