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Белорусы запустили сервис поиска жилья для украинцев, покинувших страну

  • 4.03.2022, 0:52
Белорусы запустили сервис поиска жилья для украинцев, покинувших страну

На сайте размещены объявления от людей, готовых предоставить жилье для украинских беженцев.

Команда белорусских разработчиков создала сервис поиска жилья для украинцев, покинувших страну из-за нападения России — Icanhelp.host.

На сайте платформы размещены объявления от людей, готовых предоставить жилье для украинских беженцев, они отображены в виде меток на карте, и сопровождаются информацией об условиях размещения, сроках, и содержат контакты владельцев жилья.

О себе создатели платформы пишут, что они — коллектив IT-специалистов, потерпевших от белорусских репрессий. По информации портала dev.by, в команде около 20 специалистов, большая часть из которых — белорусы зарубежья. Заявки от людей, желающих помочь, обрабатывают волонтеры. Те, кому нужна помощь, связываются с владельцем жилья напрямую, без посредников.

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