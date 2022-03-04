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«Заканчиваем оптимистично»: у Зеленского подвели итоги 8-го дня войны с РФ

  • 4.03.2022, 0:58
«Заканчиваем оптимистично»: у Зеленского подвели итоги 8-го дня войны с РФ

ВСУ уничтожила вражеские силы в Херсонском аэропорту, под Николаевом и в Гостомеле.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подвел итоги 3 марта, восьмого дня войны с Россией.

"День был тяжелый, но заканчиваем его оптимистично", – написал он у себя на в Facebook.

При этом он озвучил некоторые достижения украинской армии за день.

"Под Николаевым гоняли сегодня их целый день, в ожидании, когда сгруппируются. Под вечер съехались под село Пески на востоке области. И там наши их накрыли "Градами". В Херсоне накрыли аэропорт полностью: а там было около 1000 в/с, 20 вертолетов, +200 машин. Остатки, сколько их там осталось, уточняются", – отметил Арестович.

"В Гостомеле второй раз поймали в уличные бои, побили БМД, а потом накрыли сосредоточение, тоже "Градом". Их боеприпасы рвались так, что в бомбоубежищах по соседству, двери заклинило", – добавил он.

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