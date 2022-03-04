Украинцы сдерживают вторжение российских оккупантов (онлайн) 4.03.2022, 1:05

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(обновляется) День девятый.

Украинцы девятый день мужественно противостоят российскому вторжению. Войска и техника российского агрессора пытаются вплотную подобраться к столице Украины, но Киев держит оборону. Харьков, Николаев, Сумы остаются под контролем Украины. В северных, северо-восточных, восточных и южных областях нашей страны продолжаются бои с оккупантом.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию девятых суток войны. Что происходило в Украине до 23:59 3-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

01:38 ПВО Украины за прошлые сутки уничтожили три самолета российских оккупантов: СУ-30СМ, СУ-34 и СУ-25.

01:10 В аэропорту Херсона ВСУ накрыли огнем около тысячи российских военных. Там было 20 вертолетов и около 200 машин. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

01:08 Белорусы запустили сервис поиска жилья для украинцев, покинувших страну.

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