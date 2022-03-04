Горит Запорожская АЭС из-за обстрелов оккупантов РФ 4.03.2022, 2:47

3,332

Есть угроза ядерной катастрофы.

На Запорожской АЭС возник пожар.

Российские оккупанты обстреляли энергоблоки.

На подступах к Запорожской АЭС идут бои.

Пресс-служба Запорожской АЭС сообщает, что обстрелы одного из крупнейших ядерных объектов в Европе являются угрозой всемирного уровня.

Попадание снаряда на территорию Запорожской АЭС.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал оккупантов немедленно прекратить обстрелы АЭС.

03:11 Пожар на Запорожской АЭС до сих пор не ликвидирован. Ветер сейчас дует в направлении юго-восточных областей Украины и в направлении российских Ростова-на-Дону и Краснодара

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».