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Горит Запорожская АЭС из-за обстрелов оккупантов РФ

  • 4.03.2022, 2:47
  • 3,332
Горит Запорожская АЭС из-за обстрелов оккупантов РФ

Есть угроза ядерной катастрофы.

На Запорожской АЭС возник пожар.

Российские оккупанты обстреляли энергоблоки.

На подступах к Запорожской АЭС идут бои.

Пресс-служба Запорожской АЭС сообщает, что обстрелы одного из крупнейших ядерных объектов в Европе являются угрозой всемирного уровня.

Попадание снаряда на территорию Запорожской АЭС.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал оккупантов немедленно прекратить обстрелы АЭС.

03:11 Пожар на Запорожской АЭС до сих пор не ликвидирован. Ветер сейчас дует в направлении юго-восточных областей Украины и в направлении российских Ростова-на-Дону и Краснодара

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