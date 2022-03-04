Горит Запорожская АЭС из-за обстрелов оккупантов РФ
- 4.03.2022, 2:47
- 3,332
Есть угроза ядерной катастрофы.
На Запорожской АЭС возник пожар.
Российские оккупанты обстреляли энергоблоки.
На подступах к Запорожской АЭС идут бои.
Пресс-служба Запорожской АЭС сообщает, что обстрелы одного из крупнейших ядерных объектов в Европе являются угрозой всемирного уровня.
Попадание снаряда на территорию Запорожской АЭС.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал оккупантов немедленно прекратить обстрелы АЭС.
03:11 Пожар на Запорожской АЭС до сих пор не ликвидирован. Ветер сейчас дует в направлении юго-восточных областей Украины и в направлении российских Ростова-на-Дону и Краснодара