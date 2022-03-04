закрыть
4 марта 2022, пятница, 4:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как пользователи «Тиктока» поднимают боевой дух и настроение украинцев

  • 4.03.2022, 3:29
Как пользователи «Тиктока» поднимают боевой дух и настроение украинцев

Подборка видео.

НВ собрал видео украинских тиктокеров, которые находят силы на шутки даже во время войны.

Непрерывное чтение новостей, звуки взрывов и обстрелов, путешествия с/в бункер сильно расшатывают психику, которой нужно отдыхать. И пока украинские YouTube-блогеры выходят в прямые эфиры к своим зрителям, чтобы подарить немного покоя и пообщаться, тиктокеры продолжают генерировать контент, вызывающий улыбку даже в самые темные времена.

@vlad_shevchenko

💪🏻💪🏻💪🏻🇺🇦

♬ оригінальний звук - Влад Шевченко

@iam.oleksiy

антистрес🤙🏻

♬ оригінальний звук - ✨oleksiy✨

@malchyn_27 Слава Україні ! ❤️🇺🇦 #warinukraine#війнавукраїні#рускийвоеннийкорабльпошелнахуй ♬ cirilla попуск - d1ndon

@fedoreyko girlboss gaslight gatekeep #україна #славаукраїні #укртікток #укртт #війна #расєя #путлер #рашкафедерашка #рашка #война #мир #спецоперация #санкции ♬ Cornfield Chase - Piano - Dorian Marko

@zooolotokarpat #україна #жарт #війнавукраїні ♬ оригінальний звук - 🏔ЗОЛОТО КАРПАТ🏔

@julia.svizhynska

♬ оригінальний звук - Лада Калина

@lissssaalisssa 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦#українапонадусе ♬ оригинальный звук - vzaim

@itsvitalik

не губимо позитив!

♬ оригинальный звук - NICHEGOneZNAL

@tanegis #вірювзсу #мемиукраїнською ♬ оригінальний звук - Savochka

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг Владимир Халип
Главное – остановить Путина
Главное – остановить Путина Леонид Невзлин
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников