Джонсон созывает заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС
- 4.03.2022, 6:30
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Действия Путина угрожают безопасности всей Европы.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским пожар в районе Запорожской АЭС и заявил, что намерен созвать экстренное заседание СБ ООН в связи с инцидентом, сообщает пресс-служба британского премьера.
В ночь на пятницу пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о пожаре на территории станции.
«Лидеры согласились на том, что Россия должна немедленно прекратить свою атаку на атомную станцию и позволить беспрепятственный доступ экстренным службам на станцию. Премьер-министр заявил, что он будет просить экстренного заседания СБ ООН в ближайшие часы, и Великобритания немедленно поднимет этот вопрос с Россией и близкими партнерами», - говорится в сообщении.
Оба лидера также подчеркнули крайнюю необходимость прекращения огня, Джонсон заявил, «что сделает все возможное, чтобы ситуация не ухудшалась дальше».