Шла на Киев: в Сумской области сожгли военную технику россиян

Шла на Киев: в Сумской области сожгли военную технику россиян2
- 4.03.2022, 8:36
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Разгром колонны оккупанта показал глава областной военной администрации.
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий показал российскую технику, которую удалось обезвредить на дороге Кипти — Бачевск в Сумской области.
«Фото: дорога Кипти – Бачевск. Это российская техника, шедшая на Киев. Мы смогли остановить ее на Сумщине. Потому что Сумщина — северный форпост Украины», — написал Живицкий в Facebook, передает nv.ua.