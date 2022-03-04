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Шла на Киев: в Сумской области сожгли военную технику россиян

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  • 4.03.2022, 8:36
  • 8,492
Шла на Киев: в Сумской области сожгли военную технику россиян

Разгром колонны оккупанта показал глава областной военной администрации.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий показал российскую технику, которую удалось обезвредить на дороге Кипти — Бачевск в Сумской области.

«Фото: дорога Кипти – Бачевск. Это российская техника, шедшая на Киев. Мы смогли остановить ее на Сумщине. Потому что Сумщина — северный форпост Украины», — написал Живицкий в Facebook, передает nv.ua.

Фото: Дмитро Живицький / Facebook
Фото: Дмитро Живицький / Facebook
Фото: Дмитро Живицький / Facebook
Фото: Дмитро Живицький / Facebook
Фото: Дмитро Живицький / Facebook
Фото: Дмитро Живицький / Facebook
Фото: Дмитро Живицький / Facebook
Фото: Дмитро Живицький / Facebook
Фото: Дмитро Живицький / Facebook
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