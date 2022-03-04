Генштаб ВСУ: Войска РФ сосредоточили основные усилия на окружении Киева 2 4.03.2022, 8:47

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Захватчики исчерпали основную часть оперативных резервов.

Основные усилия российских оккупантов сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В ходе выполнения этой задачи группировки ВС РФ исчерпали основную часть оперативных резервов и начали подготовку перебрасывания дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов.

Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию.

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