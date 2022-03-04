Генштаб рассказал о провокации оккупантов с целью втянуть армию Беларуси в войну против Украины

Генштаб рассказал о провокации оккупантов с целью втянуть армию Беларуси в войну против Украины2
- 4.03.2022, 8:58
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На Волынском направлении агрессор действует в районе населенных пунктов Полесское и Кухари.
Российские оккупанты готовят вооруженную провокацию, чтобы втянуть силы Беларуси в войну против Украины.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает nv.ua.
На Волынском направлении противник силами двух БТГр перешел в оборонные действия в районах населенных пунктов Полесское и Кухари.
Не исключается, что оккупант будет совершать вооруженные провокации на границе с целью втягивания вооруженных сил Беларуси в войну против Украины, отметили в Генштабе.