Под Одессой оккупанты готовят высадку десанта и сбрасывают кассетные бомбы 4.03.2022, 9:08

2,444

Высадка планируется в районах Затоки и Черноморска.

Россия продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затоки и Черноморска. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет liga.net.

В частности, в Черном море морская группировка российских оккупантов выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС.

Десант прикрывают отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа.

Для подавления системы противодесантной обороны Украины на черноморском побережье Россия привлекает бомбардировщики Су-24М и сбрасывает кассетные бомбы РБК-500. Прикрытие снабжается истребителями Су-30СМ, сообщили в Генштабе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».