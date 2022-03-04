Сенатор Линдси Грэм - о Путине: Кто-то должен взять на себя ответственность и убрать этого парня

Сенатор Линдси Грэм - о Путине: Кто-то должен взять на себя ответственность и убрать этого парня2
- 4.03.2022, 10:26
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Найдется ли в российской армии свой полковник Штауффенберг?
Cенатор США Линдси Грэм в прямом эфире Fox призвал ликвидировать Путина, сообщает УНИАН:
"Кто-то в России должен взять на себя ответственность и убрать этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу", - сказал сенатор.
Он также понадеялся, что российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг", имея в виду немецкого офицера, чья бомба не смогла убить Адольфа Гитлера в 1944 году. Конечно, ему сначала придется пробраться в погреб, где обитает слизень.