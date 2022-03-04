закрыть
4 марта 2022, пятница, 11:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пентагон: ВСУ сражаются очень изобретательно, россияне сбиты с толку

6
  • 4.03.2022, 10:54
  • 11,028
Пентагон: ВСУ сражаются очень изобретательно, россияне сбиты с толку

У российских войск в Украине начались проблемы с логистикой и обеспечением.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что украинские военные сражаются очень изобретательно против российских оккупантов, которые вторглись в Украину.

«Они храбро сражаются на улицах и за пределами своих городов, и они сражаются очень изобретательно», — сказал он в интервью CNN.

По его словам, россияне были сбиты с толки таким развитием событий.

«Россияне были сбиты с толку, они были разочарованы, они были отброшены назад, они были замедлены жестким и решительным украинским сопротивлением. Мы также считаем, что они сами оступились», — добавил представитель Пентагона.

Кирби заявил, что у российских войск в Украине проблемы с логистикой и обеспечением.

«У них заканчивается топливо, у них заканчивается продовольствие для некоторых солдат. Они были удивлены тем, как и с какой эффективностью украинцы защищают свои города и своих людей», — добавил он.

Кирби также уточнил, что в Пентагоне считают, что намерение оккупантов — попытаться окружить Киев и «в конечном итоге занять его».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг Владимир Халип
Главное – остановить Путина
Главное – остановить Путина Леонид Невзлин
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников