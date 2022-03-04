Пентагон: ВСУ сражаются очень изобретательно, россияне сбиты с толку 6 4.03.2022, 10:54

11,028

У российских войск в Украине начались проблемы с логистикой и обеспечением.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что украинские военные сражаются очень изобретательно против российских оккупантов, которые вторглись в Украину.

«Они храбро сражаются на улицах и за пределами своих городов, и они сражаются очень изобретательно», — сказал он в интервью CNN.

По его словам, россияне были сбиты с толки таким развитием событий.

«Россияне были сбиты с толку, они были разочарованы, они были отброшены назад, они были замедлены жестким и решительным украинским сопротивлением. Мы также считаем, что они сами оступились», — добавил представитель Пентагона.

Кирби заявил, что у российских войск в Украине проблемы с логистикой и обеспечением.

«У них заканчивается топливо, у них заканчивается продовольствие для некоторых солдат. Они были удивлены тем, как и с какой эффективностью украинцы защищают свои города и своих людей», — добавил он.

Кирби также уточнил, что в Пентагоне считают, что намерение оккупантов — попытаться окружить Киев и «в конечном итоге занять его».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».