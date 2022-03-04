«Деды за такое не воевали»: шеф-редактор пропагандистского RT уволилась в знак протеста 20 4.03.2022, 11:01

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Мария Баронова заявила, что войной против Украины путинский режим «все предал».

Шеф-редактор RT Россия Мария Баронова уволилась со словами, сообщает УНИАН:

«Наши деды за такое не воевали, все предано, все растоптано. Еще неделю назад я писала про натовскую пропаганду, рассуждала о русофобии, а оказалось они совершенно правы, а я нет.

Но наши деды и ЗА ТАКОЕ не воевали. А теперь они преданы. Все предано. Все растоптано теми, кто это устроил.

И если я выбрала быть с Россией, то это не значит, что я должна шагать тоталитарным строем, молчать, или, например, радоваться, что режим, который я не желаю и своей стране, экспортируется еще куда-то. А нашу жизнь этот режим будет окончательно превращать в один бесконечный ад. Да чо там. Уже превратил».

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