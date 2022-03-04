Подтверждено уничтожение как минимум одного российского генерала 3 4.03.2022, 11:23

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В РФ начинают ощущать и осознавать эти потери.

Министр обороны Алексей Резников сообщил об уничтожении украинскими военнослужащими российского генерала.

Об этом он рассказал в своем ежедневном отчете о ходе боевых действий против оккупантов в Facebook, передает nv.ua.

«По итогам восьми суток потери русской армии превысили 10 тысяч убитыми и ранеными. Подтверждено уничтожение минимум одного русского генерала. Российское общество начинает ощущать и осознавать эти потери», — написал министр.

Согласно данным со стороны РФ, украинские военные ликвидировали заместителя командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России, генерал-майор Андрея Суховецкого.

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