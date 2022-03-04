Россияне тайно хоронят своих убитых в окрестностях Мариуполя 10 4.03.2022, 12:23

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Оккупанты несут огромные потери.

Россияне скрывают свои потери: оккупанты остаются в украинской земле, сообщает канал «Последний блокпост».

С помощью специального оборудования разведывательной группой полка Азов после боя с вражеской ДРГ было снято видео, как россияне закапывают своих погибших на окраинах Мариуполя (тепловизор был в режиме «черный-холодный», «белый-горячий»). Закапывают ночью, не на кладбище, в обычных ямах без опознавательных знаков.

Преступные власти России скрывают от семей где именно гибнут кадровые военнослужащие страны-агрессора. По окончанию войны они так и останутся гнить в украинском черноземе.

На видео: свежевыкопанная яма. Трое оккупантов зарывают 200-го россиянина.

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