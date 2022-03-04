В Николаев въехала первая колонна российских оккупантов, их уничтожают ВСУ

В Николаев въехала первая колонна российских оккупантов, их уничтожают ВСУ2
- 4.03.2022, 12:50
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В городе идут ожесточенные бои, часть колонн РФ разбита на подступах.
В Николаев зашла первая колонна российской техники. Ее вход зафиксирован со стороны Николаевского глиноземного завода (МГЗ), украинские военные уже вступили в бой с врагом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Николаевской ОГА Виталия Кима.
"Колонна со стороны МГЗ заезжает в город! Небольшая, нужно не дать им пройти. Тероборона, ребята, защищаем город!"- сказал он.
На данный момент враг подходит со стороны Баливного и Галицинового. По улицам не ездит. Мы готовимся обороняться. Сейчас подъезжают только со стороны Жовтневого!"- отметил Ким.
Впоследствии в 10:55 он сообщил, что 123 бригада вступила в бой с врагом в Жовтневым.
При этом мэр Николаева объявил воздушную тревогу.
Также стало известно и о первых потерях в результате оккупации среди гражданских.
"При отходе от Баштанки, колонна заехала в этот населенный пункт, оккупанты ворвались в школу, захватили ее и расстреляли директора школы", - рассказал Ким.
„Николаев. 11: 30, 4 марта. Давайте не нервничать. В направлении Жовтневого ведется бой, мы сейчас отобьем. Под Прибужским разбили целую кучу техники. С Баштанки техника также начинает перемещаться. Поэтому расслабляемся, выдыхаем. Жжем их технику!"- добавил он позже.