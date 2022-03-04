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Колонны с ранеными российскими военными едут в Гомель одна за другой

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  • 4.03.2022, 14:24
  • 13,836
Колонны с ранеными российскими военными едут в Гомель одна за другой

Поток «трехсотых» из Украины не останавливается.

В Гомеле была замечена очередная колонна санитарных «пазиков». Некоторые были забиты ранеными российскими военными, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

«В Гомель едут медицинские ПАЗы в сопровождении по ул. Ильича в сторону центра, возможно в Гомельскую областную больницу.

Вероятно везут раненых российских солдат из Украины», — говорится в другом сообщении.

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