Колонны с ранеными российскими военными едут в Гомель одна за другой

Колонны с ранеными российскими военными едут в Гомель одна за другой6
- 4.03.2022, 14:24
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Поток «трехсотых» из Украины не останавливается.
В Гомеле была замечена очередная колонна санитарных «пазиков». Некоторые были забиты ранеными российскими военными, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
«В Гомель едут медицинские ПАЗы в сопровождении по ул. Ильича в сторону центра, возможно в Гомельскую областную больницу.
Вероятно везут раненых российских солдат из Украины», — говорится в другом сообщении.