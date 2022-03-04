Генерал Бен Ходжес: Русские войска никогда не возьмут Киев 2 4.03.2022, 15:40

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Бен Ходжес

Американский военный рассказал, почему этого не будет.

Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес рассказал о целях нападения РФ в Украину. И почему Киев не падет, а российским войскам «вряд ли удастся существенно расширить зону своего контроля».

Об этом он рассказал Русской службе «Голоса Америки».

О целях

По словам Ходжеса, изначально он думал, что цель Путина «коллапс украинской экономики, который привел бы к коллапсу власти в Украине. После чего должно было последовать вторжение и установление контроля Российской Федерации над большей частью территории Украины.

«И Кремль, скорее всего, думал, что особых проблем с этим не будет, учитывая то, как в целом без проблем он захватил Крым в 2014 году. И все это было частью более масштабного плана, включавшего и подчинение Беларуси – мы видели, что там сейчас был организован «конституционный референдум», и вполне скоро, – возможно, спустя несколько недель, а то и дней, – Беларусь станет частью реального «союзного государства».

«Так что, как я уже сказал, это было частью более обширного плана по восстановлению старой империи», — выразил мнение эксперт.

«Киев не падет»

На вопрос, возможно ли военное поражение России в войне против Украины Ходжес ответил, что не хочет гадать, ведь сценариев развития ситуации очень много.

«Конечно, к каким-то договоренностям в результате все же придут, но я на сто процентов уверен, что Киев не падет, и российские войска его никогда не возьмут. Я также не думаю, что их действия будут успешными в Одессе, и я вообще считаю, что им вряд ли удастся как-то существенно расширить зону своего контроля», — заявил эксперт.

По его словам, «то, что происходит вокруг Харькова, поразительно – он для них должен был стать самой легкой целью, учитывая его близость к границе России, но они пока ничего не могут там сделать».

«Так что я смотрю на ситуацию с осторожным оптимизмом. При этом понятно, что счет жертв будет идти на тысячи – как среди военных, так и среди гражданского населения, и будут разрушены многие города, инфраструктура в целом», — считает бывший военный.

Он отметил, что «уже сейчас видны масштабы кризиса с беженцами – украинцы спасаются от войны в Польше и других странах Европы»:

«Но я испытываю оптимизм по поводу того, что мы становимся только сильнее, и я впечатлен тем, как украинские солдаты и граждане Украины защищают свою страну. И еще – я отделяю российское руководство от российского народа, я даже могу отделить это руководство от того несчастного российского солдата, которого туда послали. Тысячи молодых парней погибнут, будут убиты на войне, и из них многие – призывники, которые даже не знали, что они идут воевать в Украину. Это страшный результат для России, ничего хорошего для нее в результате этой войны не будет. И все это не должно было произойти вообще».

Почему РФ бомбит по городам?

Ходжес считает, что «это признак их отчаяния и озлобленности, и это подтверждает лживость той сказки, которую Кремль рассказывает про то, что он все это затеял для защиты русскоязычного населения от якобы «возглавляемой нацистами» власти в Киеве».

По мнению военного, «они думали, что и в 2014 году Харьков, как и Крым с Донбассом, уйдет под их влияние, и что в Харькове русскоязычное население отнесется к этому хорошо, но даже тогда этот город не повел себя так, как Кремль от него ожидал. И нынешняя атака на Харьков – это очень громкий сигнал русскоязычным людям, говорящий о том, что Кремль собирается не защитить их, а просто собирается их себе подчинить».

Угрозы ядерной атаки реальны?

Эксперт считает, что к приказу Путина привести российские ядерные силы в состояние повышенной готовности «нужно отнестись вполне серьезно, но при этом стоит помнить, что президент Путин довольно часто угрожал ядерным оружием: он сам и его представители произносили такие угрозы в адрес Дании, Швеции, Польши».

«Опасность достаточно велика, но еще большую опасность представляет то, что мы не знаем, что же у Путина в голове – насколько велико его состояние отчаяния, и кто из его окружения все еще может ему сказать: «Господин президент, если мы используем ядерное оружие, это будет катастрофой для России». То есть, мы должны твердо демонстрировать свою решительность, но не должны усиливать напряженность еще больше. Наши сигналы должны быть ясными и твердыми», — сказал специалист.

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