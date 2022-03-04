В Украине опубликовали первые списки пленных российских солдат 6 4.03.2022, 16:38

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Матерей призвали приезжать в Киев и забирать их.

Министерство внутренних дел обнародовало первые списки российских военных, захваченных в плен во время вторжения ВС РФ в Украину.

Соответствующие документы опубликовал на своей странице в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко, передает nv.ua.

«Таких списков, как и списков погибших солдат оккупантов, будет еще очень много… Матери России, приезжайте в Киев и забирайте ваших сыновей. После того ада, который они пережили вторгнувшись на нашу землю, мы точно знаем, что никто из них больше и пальца не поднимет против Украины», — отметил он.

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