В упорных боях украинские военные перехватывают тактическую инициативу (онлайн) 4.03.2022, 17:12

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(обновляется) Российская армия несет существенные потери по всем направлениям.

Украинцы девятый день мужественно противостоят российскому вторжению. Войска и техника российского агрессора пытаются вплотную подобраться к столице Украины, но Киев держит оборону. Харьков, Николаев, Сумы остаются под контролем Украины. В северных, северо-восточных, восточных и южных областях страны продолжаются бои с оккупантом.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию девятых суток войны. Что происходило в Украине до 16:59 4-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

17:45 В нескольких километрах от Пскова замечена большая колонна российской военной техники.

17:41 В Херсоне местные отобрали украинские флаги у снявших их русских военных.

В Херсоне местные отобрали украинские флаги у снявших их русских военных.💪🏼💪🏼🇺🇦 pic.twitter.com/Ttds1TOxRc — Людмила (@ludmila_ukraine) March 2, 2022

17:36 Литовский парламент поддержал введение закрытого неба в Украине.

17:35 ВС Украины сбили еще один российский самолет СУ-25 вместе с пилотом Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Залужный, добавив, что всего за время войны враг потерял уже 34 самолета и 37 вертолетов.

17:33 Улицу, на которой стоит российское посольство в Латвии переименовали в улицу Украинской Независимости.

17:27 Опубликована свежая карта боевых действий в Украине. Россия потерпела поражение в битве за Киев, и бросает все силы на юг для захвата Мариуполя, Донбасса, Николаева, Одессы и всего черноморского побережья Украины.

17:23 ССО продолжают пачками ловить вражеских агентов. В Виннице полицейские задержали пятерых жителей Донецкой области, подозреваемых в работе на Россию. Они собирали разведывательную информацию с помощью дронов. В Черниговской области задержаны двое уроженцев России, занимавшихся шпионажем в пользу врага.

17:21 Команда Навального призвала россиян выйти 6 марта на митинги против войны. Начало — в 14.00 на главных площадях российских городов.

17:18 Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что президент Российской Федерации Владимир Путин недооценил мощь украинской армии, которая способна сопротивляться российскому вторжению.

«Мы увидели то, что президент Путин полностью недооценил мощь ВСУ. Они способны нанести ответный удар, дать отпор и замедлить российское наступление. И это, прежде всего, и в первую очередь, является результатом мужества украинских Вооруженных сил, а также поддержки и мужества украинского народа и руководства, президента Зеленского», - подчеркнул он.

17:15 Кличко показал, как Киев готовится встречать российские танки.

17:11 Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.

16:51 В Украине опубликовали первые списки пленных российских солдат.

16:47 В Ирпени Киевской области российские военные подло расстреливают жилые дома.

16:39 В Херсоне, Мелитополе, Приморске украинцы массово выходят на митинги против российских оккупантов.

16:37 Житель Херсона рассказал про гуманитарную помощь и призвал выходить на митинги против оккупации Украины.

16:29 Российские оккупанты не позволили украинским властям организовать «зеленый коридор» в Херсонской области для гумконвоя. Захватчики говорят, что якобы сами обеспечат эту помощь. Жители Херсона вышли к российскому «гуманитарному конвою» с украинскими флагами, чтобы даже пропагандистам стало понятно, что против них будет действовать каждый украинец.

16:21 Черкасские полицейские совместно с работниками СБУ в Черкасской области задержали пророссийскую агитаторшу.

16:12 ЕС приостановил приграничное сотрудничество с Беларусью и Россией. Эти программы предусматривают приостановку в случае нарушения международного права, прав человека, демократических принципов и верховенства закона, отметили в Еврокомиссии. ЕС направлял на общие с РФ программы 178 млн евро, а на европейско-белорусские программы - 257 млн евро.

16:03 Украинская артиллерия накрыла базу российской десантуры на территории предприятия в районе села Козаровичи.

16:01 На Житомирской трассе возле Макарова разбросана военная техника российских оккупантов.

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