Белорусский доброволец «Зубр»: Русские пришли — здесь они и останутся лежать 2 4.03.2022, 17:51

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Ветеран войны на Донбассе рассказал о новосозданной белорусской роте.

В 2022 году на защиту Украины встала белорусская добровольческая рота, сформированная в самом начале войны. Первые группы уже успели выполнить боевые задачи и вернуться в пункт постоянной дислокации.

У белоруса с позывным “Зубр” за плечами пять лет войны на Донбассе: сначала в добровольческом формировании, а потом в украинских Вооруженных силах. Узнав о российском вторжении, он из безопасной Европы поехал обратно на передовую. В интервью «Еврорадио» мужчина рассказал о новосозданной белорусской роте.

Он сейчас там, делится боевым опытом с новобранцами:

- Создали роту для того, чтобы собрать белорусов-добровольцев в одном месте. В 2014 году мы не обладали необходимым количеством людей с навыками и боевым опытом. А в 2022 году мы имеем большой ресурс и потенциал. Мы взяли на себя ответственность, чтобы создать отдельное подразделение со своим командованием. Теперь мы выполняем задачи на фронте.

Ребята мотивированы тем, чтобы потом вернуться домой и вернуть себе страну. Жалости к агрессору у них нет. Русские сюда пришли, здесь они и останутся лежать.

- Много добровольцев к вам едет?

- Я думаю, что в “мобилизационном центре” [волонтерская инициатива. — Еврорадио] в Варшаве есть более полная информация о том, сколько желающих. Но люди к нам прибывают, численность увеличивается каждый день.

Первая группа белорусов едет в добровольческую роту / телеграм-канал белорусских добровольцев

Зубру удается поспать всего 4-5 часов в сутки — дел невпроворот. Он обучает новоприбывших, занимается организационными моментами. По словам мужчины, работать в бешеном темпе помогает высокий боевой дух и мотивация.

- Чтобы подготовить по специализации профессионального, эффективного бойца, требуется несколько лет. В наших ребят мы пытаемся вложить самые необходимые основы за эти дни, потому что времени немного.

У нас достаточное количество людей с боевым опытом для эффективного управления подразделением и подготовки новых людей. На всех командных должностях у нас тоже находятся люди с боевым опытом.

- Какие критерии отбора в белорусскую роту?

- Мы добровольческое формирование. Берем всех, кто может держать оружие в руках, кто мотивирован и имеет спецнавыки. Место находим для каждого. У нас нет такого, что мы кого-то не принимаем.

- Опасаетесь шпионов, которые могут проникнуть под видом добровольцев?

- С вопросами верификации и безопасности у нас все организовано. Никаких проблем не должно возникнуть. Для проникновения агентов у нас слишком горячо — мы не где-то на задних ролях.

- Украинские пограничники всех пропускают?

- Когда я ехал, то проблемы с пересечением границы были. Это было в первые дни войны, но сейчас, насколько я знаю, пограничная служба вместе с СБУ и Офисом президента уже урегулировала эти моменты. Новые группы добровольцев уже продвигаются в нашу сторону. Когда они приедут, то ситуация будет более понятна.

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