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Популярное приложение Revolut перестало проводить деньги из Беларуси и России и обратно

  • 4.03.2022, 18:13
  • 1,078
Популярное приложение Revolut перестало проводить деньги из Беларуси и России и обратно
Фото: Shutterstock

Переводы остановлены в полдень 4 марта.

Летом в прошлом году финтех-приложение Revolut открыло денежные переводы в Беларусь. Сегодня люди, которые успели воспользоваться услугой, получили предупреждение: переводы в Беларусь и Россию закрываются. Как и из этих стран, сообщает onliner.by.

«Мы внимательно следим за ситуацией в России и Беларуси. В свете последних событий решили остановить банковские переводы в/из России и Беларуси с полудня 4 марта».

В сообщении не сказано о блокировке аккаунтов. Уточняется, что другие направления для переводов открыты.

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