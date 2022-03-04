Крупный работодатель Гомеля приостанавливает свою деятельность из-за военных санкций3
- 4.03.2022, 19:58
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Что будет дальше?
Крупный работодатель Гомеля приостанавливает свою деятельность из-за военных санкций, пишет «Флагшток».
Частная компания «Делком40» («дочка» группы польских компаний COM40), переходит на сокращенный рабочий день.
До 12 марта работники будут работать на 2/3 оклада. Далее — оплачиваемый отпуск на 21 день вне зависимости от того, на какой период запланирован отпуск в 2022 году. Ночная смена отменена.
Изменения связаны с уходом с российского рынка компании IKEA, а также других контрагентов.
Официальной информации на этот счет от ООО «Делком40» пока нет.