В России решили спасти госкомпании за счет пенсионеров 16 4.03.2022, 20:09

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Российские облигации обвалился из-за желания нерезидентов вывести средства.

Российский парламент разрешил использовать средства Фонда национального благосостояния, из которого выплачиваются пенсии, для покупки российских гособлигаций и частных ценных бумаг. Об этом сообщает ЕП со ссылкой на РБК.

Уточняется, что средства фонда разрешат потратить на приобретение облигаций федерального займа, чтобы профинансировать дефицит госбюджета, а также другие ценные бумаги российских эмитентов. В общей сложности на эти цели могут потратить 1 трлн рублей (около 10 млрд долларов).

Отмечается, что спрос на российские облигации обвалился из-за массового желания нерезидентов вывести средства из экономики страны-агрессора. Так же упал спрос на акции российских компаний.

В 2008-2009 году РФ уже прибегала к использованию средств из фонда для стабилизации ситуации на фондовом рынке. Во время финансового кризиса средства из этого фонда тратились на покупку акций "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла" и "Сбербанка". Тогда подобные действия помогли удержать капитализацию российских компаний от обвала.

Скорее всего, акции российских компаний будут покупать почти за бесценок, потому что из-за военной агрессии они рекордно просели. Платить за войну против Украины снова заставят простых россиян.

Общий объем средств фонда национального благосостояния достигает 13,6 трлн рублей или около 130 млрд долларов. Его объем составляет 10% ВВП страны-агрессора.

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