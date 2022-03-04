Российские оккупанты продолжают нести огромные потери в Украине

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери в Украине10
- 4.03.2022, 21:39
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Обнародована свежая статистика.
Потери российских оккупантов в живой силе и технике во время войны в Украине в период с 24 февраля по 4 марта 2022 года продолжают расти. Об этом сообщает ресурс Statista.com (перевод - «Апостроф»).
Так, по данным статистики, оккупанты потеряли убитыми и уничтоженными:
Живая сила - 9166
Боевые бронированные машины - 939
Автомобильная техника - 404
Танки - 251
Артиллерийские системы - 105
Топливозаправщики - 60
РСЗО "Град" - 50
Вертолеты - 37
Самолёты - 33
ЗРС "Бук" - 18
Дроны - 3
Легкие скоростные катера – 2.