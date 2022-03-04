Российские оккупанты продолжают нести огромные потери в Украине 10 4.03.2022, 21:39

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Обнародована свежая статистика.

Потери российских оккупантов в живой силе и технике во время войны в Украине в период с 24 февраля по 4 марта 2022 года продолжают расти. Об этом сообщает ресурс Statista.com (перевод - «Апостроф»).

Так, по данным статистики, оккупанты потеряли убитыми и уничтоженными:

Живая сила - 9166

Боевые бронированные машины - 939

Автомобильная техника - 404

Танки - 251

Артиллерийские системы - 105

Топливозаправщики - 60

РСЗО "Град" - 50

Вертолеты - 37

Самолёты - 33

ЗРС "Бук" - 18

Дроны - 3

Легкие скоростные катера – 2.

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