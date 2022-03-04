Христо Грозев: У Путина заканчиваются ресурсы 11 4.03.2022, 22:26

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Христо Грозев

Журналист Bellingcat предостерег об усилении наступления РФ.

Журналист-расследователь "Bellingcat" Христо Грозев считает, что резервы России на войну закончатся ближе к воскресенью.

Об этом он сказал в эфире информационного марафона, передает unian.net.

Журналист предостерег, что в ближайшие два дня оккупанты, осознавая, что резервы их сил на исходе, могут усилить наступление.

Грозев отмечает, что изначальной стратегией России был блицкриг. По его словам, скорее всего, сначала Кремлю обещали взять Киев и крупные города в течение трех дней максимум.

"Прошла неделя с того момента, когда обещание уже сломано. ...Сейчас мы видим, исходя из того, что не получается блицкриг с минимальными потерями, они решили, к сожалению, что репутационная цена для них неважна и вот пошли массовыми расстрелами населения", - добавил журналист.

Также Грозев сообщил о новых личных санкциях, которые на следующей неделе должны ввести против президента РФ Владимира Путина.

"Я получил их, предварительные варианты этих санкций. Это реально то, что мы никогда не видели, даже в отношении президента Путина", - сказал он.

Также журналист оценил вероятность закрытия неба над Украиной в 30%.

"Моя оценка, что уже есть политическая воля среди части республиканской и демократической партии, и это натиск на то, чтобы мы согласились. Я даю 30% вероятности, что НАТО все-таки закроет небо", - сообщил Грозев.

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