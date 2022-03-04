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70% украинцев возлагают вину за нападение на Украину на Лукашенко, но не на белорусский народ

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  • 4.03.2022, 22:41
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70% украинцев возлагают вину за нападение на Украину на Лукашенко, но не на белорусский народ

Результаты опроса.

Украинская социологическая группа «Рейтинг» 1 марта провела репрезентативный телефонный опрос населения Украины.

На вопрос о том, кто в России виноват в войне против Украины, 55% респондентов возложили ответственность только на власти России, 38% — на власти и на народ России.

Относительно Беларуси вину за вторжение только на белорусские власти возложили 70% опрошенных, а 24% — и на белорусские власти, и на белорусский народ.

В региональном разрезе в южных и восточных регионах относительно меньшая доля опрошенных обвиняют народ и власти России в развязывании войны против Украины.

Что касается Беларуси, то во всех макрорегионах большинство (от 60% на Западе до 80% на востоке) возлагают вину за вторжение только на руководство Беларуси.

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