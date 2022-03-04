В России полностью заблокировали Facebook и Twiiter 10 4.03.2022, 23:23

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Причиной блокировки названа «дискриминация российских СМИ».

Роскомнадзор заблокировал в России доступ к соцсетям Facebook и Twitter. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет liga.net.

Причиной блокировки Facebook названа "дискриминация российских СМИ". Роскомнадзор называет 26 таких случаев с октября 2020 года. С начала войны России против Украины Facebook ограничил доступ к страницам телеканала "Звезда", РИА Новости, Sputnik, Russia Today, Лента.ру и Газета.ру.

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