В России полностью заблокировали Facebook и Twiiter

В России полностью заблокировали Facebook и Twiiter10
- 4.03.2022, 23:23
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Причиной блокировки названа «дискриминация российских СМИ».
Роскомнадзор заблокировал в России доступ к соцсетям Facebook и Twitter. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет liga.net.
Причиной блокировки Facebook названа "дискриминация российских СМИ". Роскомнадзор называет 26 таких случаев с октября 2020 года. С начала войны России против Украины Facebook ограничил доступ к страницам телеканала "Звезда", РИА Новости, Sputnik, Russia Today, Лента.ру и Газета.ру.