В Киевской области оккупанты расстреляли машину с гражданскими из пулемета 3 4.03.2022, 23:37

3,706

Погибли два человека, еще четыре получили осколочные ранения.

Прокуратура в Киевской области начала расследовать расстрел автомобиля с шестью мирными жителями войсками РФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, пишет nv.ua.

По данным следствия, 4 марта шесть человек ехали на машине из пгт Ворзеля Киевской области. Они встретили колонну оккупантов, обозначенную буквой V, и те открыли по машине огонь из танковых пулеметов. В результате погибли женщина и 17-летняя девушка, еще четыре человека получили осколочные ранения — среди них 17-летняя и 7-летняя девочки.

Открыто уголовное производство по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). В Офисе генпрокурора подчеркнули, что фиксируют все преступления страны-агрессора, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».