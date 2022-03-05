Украина 10-й день дает отпор РФ (онлайн) 5.03.2022, 0:38

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(обновляется) Что происходит сейчас.

Украинцы 10-й день мужественно противостоят российскому вторжению. Войска и техника российского агрессора пытаются вплотную подобраться к столице Украины, но Киев держит оборону. Харьков, Николаев, Сумы остаются под контролем Украины. В северных, северо-восточных, восточных и южных областях страны продолжаются бои с оккупантом.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию десятых суток войны. Что происходило в Украине до 23:59 4-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

01:22 Глава патрульной полиции Украины заявил о задержании белорусского десантника.

01:06 Жители Сум собирают талую снежную воду, чтобы использовать ее для бытовых нужд, так как в городе из-за обстрелов поврежден водопровод. Видео опубликовал глава Сумской областной администрации.

00:50 Разрушитель мифов Джейми Хайнеман поддержал украинцев и отправил российский корабль по назначению.

00:40 Российские оккупанты обстреляли Покровск в Донецкой области кассетными снарядами.

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